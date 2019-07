La tournée marathon de Patrick Bruel aux Francofolies de Spa! (interview vidéo)

(c) François Evrard - © Tous droits réservés

Patrick Bruel ne tourne pas non plus au ralenti sur scène, heureux d'être là et de partager. Le tour 2019 déjà vu quatre fois à Forest National était adapté pour la seule date belge en festival cet été. Un show reserré à 1h45 qui fait la part belle aux chansons de Ce soir on sort, son dernier album en date : Tout recommencer, Louise, Stand up, Pas eu le temps, On se plaît (le futur single?), J'ai croisé ton fils et le très beau Héros sur les courageux anonymes du quotidien.

Pour son 5e passage, Patrick Bruel a aussi découvert la nouvelle configuration de la scène Pierre Rapsat et y a donc chanté pour la première fois Alors regarde, Casser la voix, Qui a le droit ou J'te l'dis quand-même devant une foule chavirée.

La très belle scénographie en salles est peu dégradée pour l'occasion et on revoit avec plaisir les belles illustrations de l'entrée en scène, de Louise ou du Café des délices. Si on a regretté l'absence du magnifique tableau Rue Mouffetard, le medley acoustique est maintenu, de même que l'hommage à Johnny sur J'ai oublié de vivre, seul avec la guitare... et le public.

Car toutes les générations sont là, une fois de plus. A l'instar d'un Hallyday, Patrick Bruel acquiert avec les années une stature de taulier. Ses chansons sont la bande son de nos existences. Pour la vie. Même si elle nous file des rides au coin des yeux et du coeur.

Retour à Forest National les 27 et 28 novembre et le 7 décembre.