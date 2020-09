Personne ne croyait au succès de "J'ai demandé à la lune"

Indochine ne croyait pas au succès de "J'ai demandé à la lune" : "C'était même une face B" - © THOMAS SAMSON - AFP

On retrouve dans cette compilation le tube J'ai demandé à la lune, qui a marqué "le retour en grâce d'Indochine après des années 1990 très compliquées où les albums ne se vendaient pas et où les médias s'en étaient détournés" pointe le chroniqueur.

Nicola Sirkis a entre autres expliqué l'histoire de la création de ce titre écrit par Mickey 3D : "Mickey est arrivé avec une cassette de deux titres et j'ai gardé J'ai demandé à la lune sans trop savoir si cela irait. Ce n'était qu'une guitare-voix. On a trouvé la solution en studio à Bruxelles après 7-8 versions. À un moment donné je me dis que c'est une sorte de comptine ce truc et on en a fait une production mnémotechnique. Pauline, la fille d'un de mes amis qui était dans le studio à l'époque, je la lui ai fait chantonner (NDLR : une jeune fille accompagne Nicola sur le troisième refrain) et cela s'est créé ainsi par hasard et c'est devenu après un titre tellement fédérateur. C'était même la face B au départ, la maison de disques n'y croyait pas trop, même le groupe n'avait pas trop envie de la faire et j'ai insisté sans savoir ce que cela deviendrait".