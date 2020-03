Goldman, Calo, BDA, Coldplay, -M-... leurs lives réseaux sociaux dans Vivacité en concert!

De nombreux artistes continuent à se produire sur leurs réseaux sociaux à défaut de salles de concerts! Ne manquez pas ce samedi à partir de 18h sur Viva le Vivacité en concert spécial! Leurs plus belles prestations sont à (re)découvrir. C'est aussi le cas ici! Petit tour d'horizon des chanteurs, chanteuses, groupes qui continuent à nous faire rêver !

La surprise du chef vient de Jean-Jacques Goldman. Très discret depuis des années, JJG est sorti de sa retraite pour adapter son tube Il changeait la vie (1988). Hommage aux soignants et à tous ceux qui combattent cette crise, voici Ils sauvent des vies: Jean-Jacques Goldman - Ils sauvent des vies

Calogero nous a aussi bouleversé il y a quelques jours avec un titre inédit On fait comme si. Il en signe la musique alors que le texte est signé du chanteur/auteur Bruno Guglielmi. Ce dernier a déjà signé quelques textes récents pour Julien Clerc (Entre elle et moi, Les bassins de chlore, Les petits souliers) ou Maxime Le Forestier (Date limite). Ce titre inédit de Calo est disponible depuis jeudi matin sur les plateformes. Les bénéfices seront reversés à la lutte contre le Covid-19. Calogero - On fait comme si

Le groupe Boulevard des airs (et particulièrement Flo) nous a proposé ces derniers jours plusieurs live sur leurs réseaux. Notamment l'hymne 2020 des Enfoirés, A côté de toi, co-signé avec Tibz (chanteur du tube Nation sorti en 2017). Découvrez leurs versions acoustiques! Boulevard des airs - A côté de toi Tibz - A côté de toi

-M- (Matthieu Chédid) nous régale aussi dans son salon. Après un premier live avec à ses côtés l'acteur Pierre Richard pour un moment poèmes/chansons, il a remis ça accompagné de sa fille Billie, avec laquelle il chantait déjà sur son dernier album, Lettre infinie. 45 minutes de plaisir ! Les réseaux de -M- sont remplis de moments live, n'hésitez pas à en faire le tour... https://www.facebook.com/pg/MatthieuChedid/videos/?ref=page_internal -M- - live à la maison

La tournée Olo de Jean-Louis Aubert, passée récemment par Forest national, est interrompue comme beaucoup d'autres. Jean-Louis décide alors de poursuivre cette aventure solo à son domicile pour ses fans ! Jean-Louis Aubert - live à domicile

Les internationaux sont là aussi ! Coldplay (Chris Martin) nous a régalé d'une session guitare/piano avec ses tubes Viva la vida et A sky full of stars. Concert privilégié devant des fans à l'autre bout du monde : Mexico, Uruguay, Montréal, Argentine, Italie, Chicago, Costa Rica, Colombie, Chili... et vous en Belgique! Colplay - Together at home

Francis Cabrel a été l'un des premiers à initier le mouvement. Sur Baboo Music, label géré par sa fille Aurélie, il nous propose chaque soir vers 20h de redécouvrir en guitare voix un titre connu ou méconnu de son répertoire. Tout à commencé il y a quelques jours avec Bonne nouvelle... Depuis une dizaine de titres sont disponibles: https://www.facebook.com/labelbaboomusic/ Francis Cabrel - Bonne nouvelle

Les belges sont aussi présents sur leurs réseaux, notamment Saule, qui a écrit une chanson inédite, hymne à la maison... Découvrez Dans nos maisons! Saule - Dans nos maisons

Avec la même idée, Amir est sorti de sa retraite avec un titre inédit cette semaine ! Là encore, il célèbre nos "chez-nous": J’ai froid quand je n’y suis pas / Même si tout me plaît / Tout me va / Tout ira / Des fois et sans raisons / J’préfère y rester / Pour de bon / À la maison. Amir - A la maison

Son ami Patrick Bruel, confiné seul chez lui, est aussi très actif sur ses réseaux pour maintenir le lien. Au milieu de son salon, il nous réinterprète dans des versions guitare ou piano voix ses tubes et quelques titres de son dernier album comme Héros, de circonstance, ou Stand-up... Vivons debout! https://www.facebook.com/pg/patrickbruel/videos/?ref=page_internal Patrick Bruel - Stand-up

Le leader de U2, Bono, a aussi marqué les esprits ces derniers jours avec un titre inédit. Très rare depuis 2/3 ans, Bono nous revient avec une chanson inspirée des italiens qui chantent en cœur à leurs fenêtres. Ce titre s'appelle Let your love be known. U2 - Let your love be knwon

C'est sur son blog et son Youtube qu'Yves Duteil a dévoilé une version acoustique de son titre Les gestes délicats (sorti en 2001 sur l'album Sans attendre). Une chanson qui nous rappelle l'immense vague de solidarité et de fraternité qui combat cette crise. YVES DUTEIL • Les gestes délicats - 25/03/2020 http://www.yvesduteil.com

Le duo Les Frangines vient d'inviter Yves Duteil il y a quelques semaines sur la scène de l'Olympia. Ces jours-ci, Anne et Jacinthe continuent à partager mais avec leurs musiciens, à distance. Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté... même confinés! Les Frangines - Donnez-moi

Les Frangines ne sont pas les seules à se produire à distance ! Marka et sa fille Angèle font de même! Marka en Belgique, Angèle sans doute en France mais présente via un ordinateur. Ensemble, ils chantent Avant Après, un titre de Marka, sorti sur un album du même nom en 2001... Marka et Angèle - Avant après

Connaissez-vous Antoine Elie ? Ce chanteur français a séduit le public et les médias grâce à son titre La rose et l'armure. Mardi soir, il était en live Facebook sur la page de nos amis de Télépro! Il en a profité pour chanter quelques titres de son 1er album et quelques reprises demandés par les internautes. Reprises de Brel, Brassens, Elvis ou... Kyo! Antoine Elie - Live Télépro

Nicolas Peyrac est l'auteur d'une vingtaine d'albums et de quelques titres cultes comme So far away, Et mon père ou Je pars. Son répertoire est à (re)découvrir pour ses textes engagés. Découvrez dans ce concert à la maison Ne me parlez pas de couleurs (2006), hymne anti-raciste, ou From Argentina to South Africa (1984), manifeste pour la liberté, trop souvent bafouée... Et on la peint sur tous les murs du monde / Avec le sang de quelques uns / Et quels que soient tous les noms qu'on lui donne / Elle a toujours les mêmes yeux Nicolas Peyrac - Live

Cali vient de sortir son nouvel album Cavale. Un disque à la tonalité électro-pop qui suit son 2e roman du même nom. Un roman sur ses années d'adolescence. Cali continue à faire exister son nouvel opus via les réseaux puisqu'il ne peut se déplacer dans les médias. C'était le cas il y a quelques jours, chez nos collègues de l'Obs. Cavale, ça veut dire s'échapper... Cali - Cavale

Stephan Eicher nous donne, lui, rendez-vous dans sa cuisine! Forcément, Déjeuner en paix est au programme... Prêt(s) pour ce clavier/voix en live? Stephan Eicher - Live cuisine!

Vous avez trouvé d'autres lives qui ne sont pas encore répertoriés ici? On les ajoute pour vous! Merci d'envoyez l'info à btu@rtbf.be Restez chez vous et profitez de ces moments musicaux exclusifs! #restezchezvous #stayathome