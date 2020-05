Des extraits live inédits de Typh Barrow à écouter uniquement sur VivaCité

Typh Barrow comme beaucoup d'artistes est confinée chez elle. En attendant de la revoir en live, VivaCité en concert vous diffusait des inédits de l’un de ses derniers concerts, à l’Ancienne Belgique. C’était en octobre 2018.

La soul woman belge a offert à VivaCité quelques extraits de son live à l'Ancienne Belgique, "enregistré entre l'album Raw et l'album Aloha" note Bruno Tummers, très heureux de pouvoir vous diffuser ces moments suspendus et totalement uniques. En effet, ces extraits n'ont jamais été publiés dans un album, raison de plus pour les écouter et s'évader quelques instants grâce à son timbre de voix chaud et éclatant !

Retrouvez ses plus grands tubes comme Taboo, Replace ou Doesn't Really Matter mais aussi d'autres morceaux de son répertoire tels que The Whispers ou encore un mash-up impressionnant reprenant notamment Back to Black d'Amy Winehouse et Gangsta's Paradise de Coolio.