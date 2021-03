Découvrez le nouveau spectacle des Enfoirés dans VivaCité en concert

Enregistré à Lyon dans des conditions particulières, il rassemble plus de 40 artistes : Vianney , Jean-Louis Aubert , Claudio Capéo , Christophe Maé , Vitaa , Zazie , Florent Pagny et plein d’autres sont de la partie.

Pour la première fois, le spectacle traditionnel au profit des Restos du Cœur s’est déroulé sans la présence du public afin de respecter les mesures sanitaires, conséquences de la pandémie de covid-19. Découvrez déjà les premières images des coulisses de l’enregistrement.

Enregistré à la Halle Tony Garnier il s’agit du 31ème spectacle des Enfoirés depuis sa création en 1985 par le regretté Coluche.

Frissons, émotion, et rires sont prévus au fil des chansons et mises en scènes mêlant la voix des artistes des nouvelles et anciennes générations de la variété française. 26 tableaux dont douze sketchs composent ce nouveau spectacle. Écoutez Les Enfoirés reprendre entre autres S’il suffisait d’aimer, Paradis perdu, Lettre à France, I Say A Little Prayer, ou encore Jerusalema.

