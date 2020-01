Découvrez en live la dernière tournée de Jenifer!

Jenifer et sa tournée Nouvelle page - Extrait de SPECIAL THE VOICE "JENIFER" - 07/01/2020 Entre 19h et 20h, découvrez la dernière tournée de Jenifer, Nouvelle page. Alors que la chanteuse annonce faire une pause pour quelques mois, retour sur un show vu chez nous au Cirque, au Forum, au Wex, à Mons et en festival à Bertrix. Retrouvez tous les tubes de Jen' - J'attends l'amour, Au soleil, Ma révolution, Encore et encore... - en live!