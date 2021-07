Belgofolies : découvrez Suarez, Saule, Doria D et Elia Rose en live acoustique

VivaCité était en direct ce 21 juillet pour les Belgofolies. Bruno Tummers a reçu les artistes qui se sont produits tour à tour sur la scène du Casino de Spa : Elia Rose, Doria D, Saule et Suarez. Pour 2021, les Francofolies laissaient place à une édition plus restreinte en raison des mesures sanitaires, les Belgofolies. Une affiche 100% belge donc qui s’est retrouvée sur scène après des mois sans concerts et festivals dont Saule, Suarez, Loïc Nottet, Typh Barrow, Ykons et Hooverphonic. Ce 21 juillet, jour de Fête nationale et premier jour du festival, Elia Rose mais aussi Doria D lançaient les festivités. Entre les concerts, Bruno Tummers a reçu en direct sur VivaCité ces nouveaux talents ainsi que Saule et Suarez pour des petites sessions acoustiques qui sentaient bon l’été ! La plupart de ces artistes se retrouveront également ce lundi 26 juillet au Casino de Spa pour un concert caritatif en faveur des sinistrés des inondations. ► Retrouvez toutes les infos sur le site Belgofolies.be

L’origine de Suarez

Tête d’affiche de la première soirée, Suarez a mis le feu au Casino de Spa. Marc Pinilla, le leader du groupe, dont l’album Vivant, aux sonorités électroniques typiques des années 80, est sorti en septembre 2020, avec des singles comme Dix ans, Cavale ou Bienvenue. Suarez et Spa, c’est une grande histoire d’amour. Le groupe y a démarré sa carrière après avoir gagné le concours 'Carrefour des Talents' des Francofolies en 2007. Il se produit alors sur un camion transformé en scène avec les autres lauréats, en prenant en dernière minute la place d’une artiste qui avait annulé sa venue. La formation belge se nommait alors Interphone et change de nom, après ce triomphe, pour Suarez. "On s’est dit que ce nom était un peu nase et donc on a changé. Il n’y avait aucune histoire à raconter sur ce nom donc on s’est posé un peu pour se demander ce qui pourrait symboliser ce métissage entre moi qui suis d’origine méditerranéenne et mes copains qui sont malgaches : Suarez, le nom du premier colon portugais arrivé à Madagascar résumait bien le mélange" se souvient le chanteur et guitariste. Ce concours leur permet de signer rapidement en label pour sortir leur premier album qu’ils défendent l’année suivante… sur la scène Pierre Rapsat des Francos. "Au-delà du concours qui a été gagné c’est une super vitrine qu’ils nous ont offert, qui nous a permis de signer en maison de disques" savoure encore aujourd’hui le leader de Suarez. Hasard également cette année-là, la première interview donnée par Marc Pinilla pour le projet Suarez, c’était… à Bruno Tummers pour VivaCité.

Elia Rose : de The Voice aux Belgofolies

Elle a été révélée dans la seconde saison de The Voice Belgique, en atteignant les live dans l’équipe de Natasha St-Pier : Elia Fragione a développé son projet solo Elia Rose s’entourant de musiciens rencontrés dans le télécrochet. L’auteure-compositrice-interprète mêle balades tendres et morceaux pop-rock complètement déjantés avec son premier EP, Love Is All I Need, dont les sonorités des synthés, l’inspiration hédoniste et l’univers pailleté proviennent des hits des années 80. Son idole ? Michael Jackson.

Doria D : le morceau de la confirmation

Doria D s’est révélée au grand public début 2021 avec son titre Dépendance, un morceau inspiré de la mélancolie de la jeunesse de son époque et aux sonorités électro actuelles. Nouvel objectif pour la jeune brabançonne : éviter le one-hit-wonder en s’extirpant de ce tube qu’elle chante déjà maintes fois, mais la première fois devant un si grand public que celui de Spa. Le pari semble prometteur déjà avec un nouveau single, une reprise de Jeune et con de Damien Saez qui trouve encore totalement écho 21 ans après la sortie de la version originale.

Saule sans les pleureurs

Baptiste Lalieu alias Saule n’en est lui pas à son premier passage à Spa depuis ses débuts avec Saule et les Pleureurs en 2005. Il s’était produit dans le parc des Francofolies alors qu’il n’avait encore sorti qu’un EP 4 titres. À 43 ans, il a désormais parcouru beaucoup de chemin et revient avec un nouvel album studio, Dare-Dare, sur lequel figure le titre Rebelle rêveur mais aussi des collaborations avec Balthazar, Cali et Ours.

