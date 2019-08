Zidani a une grande affection pour les Manchots Empereur !

L'humoriste et comédienne Zidani en direct dans - Un Air de Vacances - 12/08/2019 'est en 1993 que la jeune Zidani monte son premier spectacle seule en scène "La petite comique de la famille". Depuis elle crèe et enchaîne les one woman shows et participe à de nombreuses comédie musicale et participe également à des émissions d'humour dont notamment "On n'es pas rentré" en 2012 ou encore "Signé Taloche". Elle sera sur scène chez nous avec "Quiche toujours" à Perwez le 5 octobre; "Arlette, l'ultime combat" à Lille le 12 octobre; "Retour en Algérie" le 18 octobre à Evere ... Marc Vernon à pris contact avec l'artiste dans votre émission "Un Air de Vacances "... Elle planche actuellement sur un spectacle dont le thème sera le manchot empereur !