Yoann Blanc profite de l'été pour remonter sur les planches à Avignon

Yoann Blanc était avec nous pour démarrer l'émission "Un air de vacances".

Petit retour sur cet acteur et comédien suisse qui a fait un parcours sans faute. Diplômé à l’INSAS, Yoann Blanc réside en Belgique. Nommé 3 fois dans la catégorie meilleur comédien aux Prix de la critique théâtre & danse, le théâtre semble lui réussir.

En 2016, il est choisi pour incarner l’inspecteur Yoann Peeters dans la série belge “ La trêve”. Véritable succès, cette série fait connaître le comédien au grand public et dope sa carrière.

Il délaisse ensuite la télévision pour le cinéma avec “Un homme à la mer” (2016) de Géraldine Doignon. Cela lui vaudra le Magritte du meilleur espoir masculin en 2017. Plus récemment, on le retrouve dans le film “Une part d’ombre” (2017) aux côtés du chanteur belge Saul. Yoann Blanc revient aux sources et retourne sur les planches avec la pièce “Bug” (2017).

Il est actuellement en tournage dans le Jura pour une série suisse avant de partir pour Avignon. En effet, Yoann Blanc sera du 6 au 27 juillet au festival d'Avignon aux côtés de Catherine Salée dans la pièce “La Musica Deuxième”. Cette pièce met en scène Anne-Marie et Michel qui, à la veille de leur divorce, se retrouvent et cherchent à comprendre leur histoire d'amour.

Pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller à Avignon, pas d'inquiétude, Yoann Blanc sera de retour à la rentrée pour la 2ème saison de la série “ La trêve” diffusée sur la RTBF.