Vincent Londez "Mes amis français ne comprennent plus ce que je dis"

Vincent Londez acteur français né en 1976 et remarqué dans de nombreux longs métrages et séries TV. Et là il va bientôt commencer le tournage de la saison 2 de "Into the Night" . De quoi s'agit il ? "Alors, Into The Night, ca parle d'un groupe de gens qui partent de Zaventem pour un vol banal vers Moscou, un soir, et l'avion est détourné par un offier de l'Otan, italien qui leur dit qu'il faut absolument partir vers l'Est dans la nuit (into the night) parceque sinon, ils vont tous mourir donc il détourne cet avion et il se trouve que cette personne a raison" précise Vincent, contacté par Stéphane Piedboeuf.

La série "Into The Night" est une fiction belge en 6 episodes diffusée sur Netflix.

Le comédien français nous précise qu'il vit en Belgique depuis un certain temps, plus précisément à St Gilles dans la région bruxelloise. "Je suis complètement bilingue ! J'ai perdu mes réflexes de Français ! Mes amis français ne comprennent plus ce que je dis quand je reviens "

Actuellement, Vincent est en tournage pour une série française intitulée "L'art du crime" pour France2. L'acteur fait aussi partie du casting de la série Arsène Lupin, en compagnie d'Omar Sy "on fait la première moitié de la première saison jusqu'au Covid et ensuite on a été interrompu et on a continué aussi là pendant l'été une partie de la deuxième moitié et on doit finir cet automne"

3 séries, 3 personnages ! Ce n'est pas rien "C'est grâce à la Belgique que je suis en train de réaliser ces rêves puisque c'est grâce à Ennemi Public que la RTBF m'a donné la chance d'avoir un très joli rôle , c'est grâce à ça que je suis sur Into The Night"

Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous accordée le comédien !