Vincent Londez, comédien français… un peu beaucoup belge

Vincent Londez.. - Un Air de Vacances - 04/08/2021 Le comédien français, qui fêtera ses 45 ans dans quelques jours, est notamment à l'affiche de la série belge de Netflix "Into the night" dont la saison 2 devrait sortir dans quelques semaines sur les écrans. La série est classée dans le Top 10 des programmes les plus suivis dans de nombreux pays ! Vincent est aussi connu pour son personnage de Vincent Stassart dans "Ennemi public". Mais c'est également "Lupin", la série révélation ! Vincent Londez y interprète un capitaine de police poursuivant désespérément Lupin qui semble toujours avoir une longueur d’avance. Comédien français, mais aussi un peu belge "Je suis très belge, ça fait bientôt 10 ans que je suis là, mon fils est né ici et puis c'est moi qui ai décidé de venir là, je me sens encore plus belge que français (...) j'aime les gens, j'aime la qualité de vie, j'aime la bière belge !" Ecoutez Vincent contacté par Pascal Laroche