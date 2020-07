Un premier album et des vacances ... chez les scouts pour Blanche

Un premier album pour Blanche - Un Air de Vacances - 14/07/2020 Blanche, de son vrai nom Ellie Delvaux, est une chanteuse belge née en 1999. Elle a été révélée lors de sa participation à la saison 5 de The Voice. C'était en 2016. Par la suite elle a été choisie pour représenter notre pays au Concours Eurovision en 2017. Après l'Eurovision, son titre "City Light, connait un certain succès en Europe, totalisant plus de 19 millions de vues sur You Tube. Le 1er avril dernier, Blanche annonçait que la sortie de son premier album "Empire" était retardée jusqu'à la fin mai en raison de la pandémie. Aujourd'hui, essaie t-on de rattraper le temps perdu on se laisse t-on porter en se disant qu'il faut être un peu fataliste ? " La vie est ce qu'elle est ! Je pense que tout le monde a besoin de vacances. Là je profite un peu, l'album est sorti. Les choses de toute façon autour de la musique ne reprennent pas tout de suite donc je me dis, relax et dès aout - septembre, c'est reparti ! " confie t-elle à Thibault Roland ! Et ces vacances pour Blanche ? " Là, je suis dans un cadre vraiment particulier, jusqu'à mes 18 ans j'étais dans un mouvement de jeunesse, un peu comme les scouts, et là j'y suis retournée, j'aide pendant deux semaines dans un camp scout ! (...) il ya un système de bulles, c'était assez compliqué à gérer au début, les activités sont séparées, etc, mais tout est respecté. " Blanche sera en concert à l'AB le 11 septembre prochain ! et vous pouvez suivre son actualité notamment via sa page facebook !