Un peu de fraicheur au coeur des Grottes de Remouchamps

Un peu de fraicheur au sein des grottes .... - Un Air de Vacances - 14/08/2020 Patrimoine naturel exceptionnel, ne manquez pas la visite de ces grottes surnommées "La Merveille des Merveilles" La visite commence par une promenade de plus d'un km à travers un décor féerique. Dans ce dédale de galeries, vous découvrez stalagmites et stalactites et vous arrivez dans la première salle habitée il y a 8000 ans par les chasseurs du Paléolithique. La promenade vous emmène ensuite par les anciens siphons du Rubicon (rivière souterraine), à la grande salle de la cathédrale. La suite de la visite se fait en barque...c'est la plus longue navigation souterraine au monde ! Attention: Réservation obligatoire par téléphone avant votre visite Ouvert tous les jours dès 10h, dernier départ entre 17h et 18h (variable en fonction de l'affluence) La fréquence des départs varie en fonction de la saison et du nombre de visiteurs, il n'y a pas d'horaires fixes pour les départs. Toutes les infos via le site www.lesgrottes .be Ecoutez Ronald Renson contacté dans votre émission Un Air de Vacances ce vendredi ! "Restart", un été résolument belge à la RTBF Cet été, la RTBF s'implique dans le soutien aux secteurs culturel, touristique et économique touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. La RTBF a décidé de les soutenir au travers du plan "Restart" pour lequel 13,4 millions d'euros ont été dégagés. VivaCité, comme tous les médias de la RTBF, est engagé dans ce sens en vous proposant du contenu local. En savoir plus