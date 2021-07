Un musée de l'auto exceptionnel : Mahymobiles ! - Un Air de Vacances - 29/07/2021 Tout ce qui se rapporte à l’automobile et au transport routier depuis 1895 est présent à Mahymobiles. Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y respire la passion. Le musée à ouvert ses portes en 1997 après l’achat d’une ancienne usine à Leuze en Hainaut. La première pièce de cette collection qui s’est enrichie au fil du temps est une Ford T que Ghislain Mahy achète en 1944. Aujourd’hui la collection totalise plus de 1000 véhicules provenant d’un peu partout : voiture à essence, à vapeur, carosses, camions, motos.. Sont exposés à Leuze plus de 300 véhicules anciens sur une superficie de 6000 m2. 300 véhicules exposés en permanence, 200 autres à Autowordl et 500 dans les… réserves ! Nouveautés en cette année 2021 : un espace pour les passionnés de byciclettes ! Autre nouveauté, une salle où sont exposés 60 véhicules des années 50 aux années 80. Détails en compagnie d’Anne Tribolet. Et pour en savoir plus c’est via le site MAHY