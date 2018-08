Typh Barrow: fan de Justin Timberlake!!

Typh Barrow chanteuse, auteur, compositrice et pianiste bruxelloise.

Si vous ne la connaissez pas encore, sachez que son style est un mélange de musique pop et soul avec des accents jazz et blues.

Elle est considérée par la presse comme l'Adele ou l'Amy Winehouse belge.

Elle apprend le métier de la scène en se produisant dans de nombreux piano-bars et fait la rencontre de celui qui deviendra son manager et producteur, le réalisateur François Leboutte. Il lui fait enregistrer ses premières maquettes avant de la lancer dans le métier.

En 2013, elle commence à poster sur Youtube des reprises en piano-voix qui dépassent rapidement plusieurs millions de vues. Sa reprise de Gangsta’s Paradise est d’ailleurs repérée par le rappeur Coolio, son interprète original, qui la désigne comme meilleure reprise de son tube.

Et c'est après beaucoup de réflexions, sans se précipiter que la chanteuse sort en janvier 2018, son album RAW qui rencontre un énorme succès, il est arrivé N°1 des ventes à sa sortie et continue d'être dans le classement des meilleures ventes. "Hurt" est le nouveau single, extrait de cet album.

Le 26 août, Typh participera au festivals des Solidarités à Namur. Sold out à l'AB pour la date du 5 octobre 2018, foncez sur la date du 26 avril 2019 au Cirque Royal.https://www.facebook.com/typhbarrow/?ref=br_rs

Le dernier concert auquel Typh a assité c'est celui de Justin Timberlake et ce n'était pas la première fois que la chanteuse assistait à l'un de ses concerts. Découvrez l'interview de l'artiste ci-dessous.