Thierry Luthers: un homme aux multiples passions.

Thierry Luthers, est apparu à la télévision à la RTBF au tout début des années 1980 en tant qu'animateur de l'émission Allegro con Stéréo. Ensuite, il a présenté successivement les émissions Micro Défi, Billets doux, Copie conforme et Fidèle au Poste.

Passionné de sports et plus particulièrement de football, il est aussi journaliste sportif en radio où il présente entre autres l'émission Droit au but. En 2004, il devient journaliste sportif sur la radio VivaCité puis chroniqueur dans le 8-9. Il présente aussi Complètement Foot.

Il est épisodiquement chroniqueur dans l'émission de télévision de La Deux La Tribune traitant de football.

Depuis le 1er octobre 2015, il est l'un des trois chroniqueurs de l'émission humoristique Le Grand Cactus présentée par Jérôme de Warzée et Adrien Devyver sur La Deux. Il est le référent historique de l'émission et y présente la Minute de Monsieur Luthers.

Thierry Luthers, est un fan invétéré de Johnny Hallyday. D’ailleurs, il chante sur scène le répertoire de Johnny Hallyday lors de plusieurs concerts chaque année.

Parmi toutes ses activités, il reste encore du temps à Thierry pour écrire des livres concernant les cimetières, son 3éme tome est en préparation. "Derniers domiciles connus", Guide des tombes de personnalités belges, dans les Provinces de Namur et du Luxembourg, à paraître chez Luc Pire en novembre 2019.

Vous pouvez découvrir Thierry qui chante Johnny sur scène :

Le samedi 21 juiellet 2019 :

-A la Ducase de Jurbise 18 H 30 • Rue du Moustier et à 21H15.

-A HUY pr Welcome in the Park • Parc des Récollets.

Dates de concerts https://thierrychantejohnny.be/agenda