Tanguy Dumortier "Vous n'avez encore rien vu avec Fanny (Jandrain) ! Attendez !

Tanguy Dumortier... - Un Air de Vacances - 07/08/2020 Tout au long du mois de juillet, vous avez pu choisir "votre" plus beau village avec Sud Presse. Et durant ce mois d'aout, c'es tau tour des personnalités de la RTBF de vous révéler leur coup de coeur. Et notamment Tanguy Dumortier L'animateur de la plus ancienne émission de la RTBF "Le Jardin Extraordinaire" était notre invité dans Un Air de Vacances ce vendredi caniculaire ! Et c'est en plein tournage au milieu de carrières dans la région tournaisienne que nous avons contacté Tanguy "On tourne aujourd'hui à Tournai dans une carrière à la recherche des petites choses qui vivent de l'autre côté du miroir donc en-dessous de la surface, voire un peu ce qui se passe à quelques mêtres de nous et qu'on ignore ! C'était passionnant". "Mon plus beau village" l'émission de l'été à ne pas manquer sur la UNE TV.. La semaine dernière Fanny Jandrain a mis la barre très haut. Et ce samedi 8 c'est au tour de Tanguy. Mais où nous emmene-t-il ? "Vous n'avez encore vu avec Fanny ! Attendez ! Moi je vous emmène à Vierves-sur-Viroin un petit village de la région de Couvin et auquel je suis assez attaché par ce que cela fait une vingtaine d'années que j'y vais régulièrement. C'est là que sont basés les Cercles de Naturalistes de Belgique (...) ce n'est pas un village muséifié, ce n'est pas un village figé, ce n'est pas un village de seconde résidence .. Vierves-sur-Viroin, c'est plus qu'un beau village c'est aussi une aventure vous allez voir ! " Vous souhaitez en savoir plus c'est ICI Tanguy vient de rentrer de quelques jours de vacances dans sa région de prédilection, la Bretagne, là où vit une partie de sa famille. Ecoutez l'intégralité de son interview..