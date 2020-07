Suarez en pleine préparation de son nouvel album "Vivant" - Un Air de Vacances - 23/07/2020 Le 4 septembre prochain, Suarez présentera un nouvel album "Vivant" ! Un album en pleine préparation "Là j'y pense à 100 % ! J'étais en train de relire les paroles des chansons sur le livret que je suis en train d'envoyer à l'impression, je corrige les petites fautes d'orthographe qui reste. Je suis en plein dedans en fait" confie t-il à Thibault Roland. "C'est plutôt passionnant. On nous a un peu privé des festivals cet été, donc finalement se plonger à 100 % dans un disque, dans son élaboration, dans l'image, dans les clips, dans les photos et dans le son ça occupe l'esprit, ca fait aussi rêver et ca me fait voyager finalement !" "Nouveau départ" un single issu du futur album de Suarez sortira d'ici le 4 septembre . "Je suis curieux de voir la réaction des gens sur ce titre". https://www.suarezlegroupe.be/