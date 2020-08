Stephane Bissot "La prudence et le respect, certes ! La peur, Non !

Stephane Bissot "La peur non ! - Un Air de Vacances - 10/08/2020 Héroïne du premier succès télévisuel belge, avant les réseaux sociaux et l’engouement de la Fédération pour les séries, elle a tenu le " Melting-Pot café " pendant trois saisons, avec coeur et gouaille. Stéphane Bissot est une actrice atypique, qui se métamorphose avec une facilité déconcertante, passant aisément d’un univers à l’autre, de la comédie au drame. Elle est allée par trois fois sur la Croisette, avec des films forts, dont une Palme d’or… " L’enfant " des Dardenne, " A perdre la raison " de Joachim Lafosse et " Alleluia " de Fabrice Du Welz. Récemment on a pu la voir dans un rôle de composition saisissant dans la comédie dramatique " Bienvenue à Marly Gomont " de Julien Rambaldi et Kamini, qui a fait plus de 600 000 entrées en France. Vous la retrouverez cette année dans divers long-métrages: " Maman a tort " de Marc Fitoussi, avec Emilie Dequenne, " Grand Froid " de Gérard Pautonnier, avec Jean Pierre Bacri et Arthur Dupont, " Le bol de Marie Francine " de Valérie Lemercier, avec Valérie Remercier, Patrick Timsit, " Fortuna " de Germinal Roaux, avec Bruno Ganz… Mais surtout " Flora " de Stéphane Robbelin, où elle incarnera la fille de Pierre Richard. Elle est une de nos valeurs sûres. "Sur le moment présent, on n'en sort pas de celui là ! alors, c'est plutot Comment je peux faire pour être une meilleure personne ? " confie -t-elle à Stéphane Piedboeuf à la question de savoir ce qui compte pour elle au jour d'aujourd'hui. "Pierre Richard, c'est la plus belle rencontre avec une vedette que j'ai eu l'occasion de vivre ! Il est comme il est, ce que tu vois dans l'image, c'est lui en vrai ! C'est un tendre, c'est un drôle, c'est un plein d'énergie. C'est formidable de bosser avec un artiste aussi exigeant et aussi simple. C'est merveilleux" La comédienne est actuellement en vacances en Ardenne et en profite pour faire un ... jeune ! "J'ai vraiment la tête qui tourne de ne plus manger depuis 2 - 3 jours donc si je dis des bétises .." Concernant la situation sanitaire "Je mets à profit ce temps pour créer. Je pense que c'est cela qui va revenir. Plus que produire, plus que d'aller au public. J'ai pas envie de me laisser guider par la peur. Je trouve que les gouvernements nous assènent de consignes dans tous les sens et qui sont souvent contradictoires, donc la prudence, certes, le respect, certes, mais la peur non". Ecoutez ici l'intégralité de l'interview de Stephane !