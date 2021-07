Sortilège.be un grand jeu d'aventure médiéval au nord de Bruxelles

Découvrez ... Sortilège.be - Un Air de Vacances - 12/07/2021 ortilège.be est un grand jeu d’aventure médiéval fantastique dont vous serez les héros d’une journée! C'est notre sujet tourisme du jour en collaboration avec 365.BE À l’aide d’une carte-jeu et d’un parchemin, vous suivrez des sentiers parsemés d’embûches, avec de nombreuses surprises, des épreuves à surmonter et des obstacles à franchir pour accomplir votre quête. Vous serez tantôt aidés, tantôt défiés, par de joyeux personnages charismatiques et excentriques incarnés avec passion par une belle équipe d'anim'acteurs talentueux et pleins d’énergie. Alors que vous poursuivez la quête qui vous a été confiée, nous œuvrons pour vous défaire de votre quotidien et vous ancrer dans une nouvelle dimension de l’" ici et maintenant ", au contact de la nature et du vivant, à la découverte de l’autre et de soi. Accessible à tous et adapté à chacun, Sortilège.be propose une formule pour les familles, les groupes d’amis ou de collègues et tous types de groupes à la recherche d’une activité insolite, active, enrichissante, en harmonie avec la nature. Si vous avez une date spécifique en tête, il nous est possible de faire une ouverture exceptionnelle pour votre groupe ! Prenez contact avec notre équipe. Toutes les infos via le site https://sortilege.be/ Ouverture grand public Samedi & Dimanche 13h00 - 18h30 Mercredi et jeudi des vacances scolaires 11h00 - 17h00 Val du Bois des Béguines 420 Trassersweg - 1120 Bruxelles Et plus de détails en compagnie de Laura VAN NIEUWENHOVE