Sara De Paduwa "je suis très nature et de plus en plus" !

Le 6-8, la matinale qui vous réveille en images rythmée par l’info-trafic et la météo, l’émission animée par Sara et qui accueille chaque matin une bande sympathique pour des chroniques variées. Le 6/8 l’émission télé la plus regardée entre 6 h et 8 H en Belgique francophone ! Et la sympathie et le naturel de Sara y sont sans doute pour beaucoup !

Question vacances, Sarah donne la priorité à la famille. " Je suis très nature et de plus en plus"' nous confie-t-elle. Les vacances "Pas trop en ville ! Je ne suis pas trop city-trip. J’ai besoin de bol d’air, de sportivité. Et cet été, destination la France

Ecoutez Sara De Paduwa