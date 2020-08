Sandra Zidani : "Je trouve qu'on a été abandonné "

Humoriste, comédienne bien connue chez nous et en France, Zidani nous fait rire et réfléchir sur le monde et les choses !!

Elle était l'invitée de votre émission Un Air de Vacances ce mardi. Vu la situation sanitaire actuelle, et comme pour beaucoup d'artiste, ce n'est pas facile pour Zidani non plus. Du coup, l'humoriste à pris sa plume et a adressé une missive à la Première Ministre " Je trouve que les mesures prises, c'est à dire le fait réduire à 100 personnes en intérieur et à 200 personnes à l'extérieur et ce quelque soit la possibilité d'accueil de la salle, il me semble quand même un petit peu aberrant ! En fait ils n'ont pas réfléchi "

La période de confinement à permis à Sandra de "se mettre à jour puis et le confinement a permis de redécouvrir son jardin, la nature, prendre du temps, prendre le temps de prendre du temps, de rester plus en famille mais en même temps moi j'ai un confinement de luxe, j'étais en bonne santé, j'ai un petit morceau de jardin (...) je n'ai pas été dans des situations comme d'autres mais cela représente quand même 35 dates qui ont été annulées ou postposées (...) je suis assez inquiète pour la saison prochaine parce que actuellement nous sommes dans l'impossibilité de lancer nos saisons, on ne sait pas ce qui passe avec un gouvernement qui est provisoire et qui en plus est parti en vacances. (...) je trouve qu'on a été abandonné, on ne prend pas en compte ce que représente le secteur artistique et ce qu'il apporte aussi économiquement".

Vous pouvez retrouver Zidani via différentes capsules qu'elle vous propose via son site https://www.zidani.be

