Sandra Kim "des vacances là où il n'y pas trop de Belges ! " - Un Air de Vacances - 22/07/2019 Sandra Caldarone... alias Sandra Kim, vous vous en souvenez certainement, puisque c'est elle qui a remporté le Concours Eurovision de la Chanson en 1986 avec "J'aime la vie" . Elle n'avait alors que 13 ans ! Suite à sa victoire, Sandra sera également choisie pour interpréter le générique de la série "Il était une fois.. la vie". Entre autres . Ensuite sa carrière connait des hauts et des bas, sauf en Flandres où son succès a perduré depuis les années 90 et où elle continue de chanter, notamment dans le cadre de spectacles collectifs. Et ces 26 et 27 juillet elle sera présente au Vintage Music Festival à Baisy-Thy (Genappel) Toutes les infos ICI et elle sera également à Namur pour les traditionnelles "Fêtes de Wallonie", ce" sera en septembre Terry Lemmens à pris contact avec Sandra dans votre émission Un Air de Vacances de lundi... Et elle nous apprend, que malgré ses origines italienne, elle n'aime pas du tout la chaleur actuelle en Belgique ! Et pourtant pour ses vacances elle a décidé d'aller sous un climat chaud, mais aéré l'île de Crête ! "j'essaie d'aller dans des endroits où il n'y pas trop de Belges pour que je ne sois pas reconnue" !