Richard Ruben, prépare son tout nouveau spectacle.

Richard Ruben est un humoriste belge né à Bruxelles le 17 août 1967 d'un père anglais né à Alexandrie et d'une mère alsacienne née à San Salvador

En plus de vingt ans de carrière, Richard Ruben a créé sept one man shows différents, a joué près de 2500 représentations à travers la Belgique mais également en Suisse et en France

Avec un style qui n’appartient qu’à lui, Richard Ruben est un performer à l’humour ironique et cinglant qui manie toutes les disciplines du spectacle vivant : stand-up, personnages, chansons.

Dès le 30 janvier 2019, Richard sera sur la scène à l’espace Magh avec un tout nouveau spectacle avec des imitations, de la musique dans " Ruben envoie ".

En attendant cette découverte 2019, vous pourrez retrouver Richard Ruben avec son spectacle ""Je suis belge mais ça ne se voit pas" à Châtillon, le dimanche 31 août 2018. Dans cette création, vous y retrouverez un Richard au regard très juste et malicieux sur le monde social qui nous entoure. Ce passionné des planches, donnera vie à une grand-mère sépharade fan de David Bowie, un petzouille BCBG belge " addict " aux nouvelles technologies, à un ado désabusé aussi mou qu’un Chamallow, le tout coaché par Jean-Claude Van Damme…le vrai !

Les autres dates se trouvent ici http://www.richardruben.com/

La suite des projets de Richard Ruben, c’est ici :