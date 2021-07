Réservez un concert à domicile en compagnie d'Antoine Armedan - Un Air de Vacances - 29/07/2021 Notre invité dans Un Air de Vacances ce mercredi, c'est Antoine Armedan De la pop, du folk, du français, notre artiste originaire de Braine-le-Comte. Durant la crise sanitaire que nous venons de vivre, le chanteur met celle-ci à profit pour composé sa nouvelle chanson intitulée "Ensemble c'est tout". S'ensuit un partage sur les réseaux sociaux et un succès populaire incroyable, plus de 15 000 vues sur You Tube. "Danser sous la pluie" un nouveau titre sorti en septembre dernier. Et aujourd'hui un album est en préparation. Mais Antoine Armedan c'est aussi des concerts chez vous ! Durant le confinement, Antoine a mis sur pied une tournée de concerts à domicile dans votre jardin, dans votre salon. Une tournée qui a très bien fonctionné et rebelotte cet été 2021. "C'est chaque fois arriver dans des ambiances différentes, avec 3, 4 personnes ou parfois une vingtaine de personnes . C'est chaque fois la surprise, mais ce que je retiens de cette aventure c'est la chaleur humaine avant tout ". Notez aussi un concert le 21 aout à Braine-le-Château. Infos et réservation via ce SITE Ecoutez l'interview qu'il nous accordée Et pour un concert chez vous c'est via le site ANTOINE ARMEDAN