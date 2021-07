(Re) découvrez la Citadelle de Namur !

Direction la Citadelle de Namur - Un Air de Vacances - 26/07/2021 En collaboration avec la plateforme 365.BE nous vous invitons à la découverte de la Citadelle de Namur Découvrez une vie souterraine étonnante grâce à une scénographie moderne : la visite guidée des souterrains de la Citadelle de Namur... Le plus grand réseau de galeries existant au cœur d’une citadelle en Europe ! Durée : 1h30. Tout au long du parcours, des animations en 3D, des projections et des effets sonores viendront renforcer et illustrer les commentaires du guide. Le port du masque est obligatoire (dès 12 ans) lors de toutes les visites guidées, dans le Centre du Visiteur et le train touristique. L’accès aux visites se fait uniquement sur réservation au préalable via le site Internet de la Citadelle. Laissez-vous ensuite transporter en train touristique à la découverte d’impressionnantes vues panoramiques sur la ville et la vallée de la Meuse. Commentaires en français, néerlandais et anglais. Durée : 20 minutes. Suivez le ruban de l’Histoire dans une mise en scène moderne avec Le Centre du visiteur Terra Nova qui vous fera découvrir 2000 ans d’histoire urbaine et militaire européenne au travers de l’Histoire de Namur et de sa Citadelle. A mille lieues d’un cours d’histoire figé au tableau noir, offrez-vous une véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le futur de Namur ! Le port du masque est obligatoire (dès 12 ans) lors de toutes les visites guidées, dans le Centre du Visiteur et le train touristique. L’accès aux visites se fait uniquement sur réservation au préalable via le site Internet de la Citadelle. . Infos via le site CITADELLE