Prenez les commandes des bateaux électriques sur la Meuse

Des bateaux électriques, confortables, sûrs et silencieux que vous conduisez vous-même. Prenez les commandes et partez en famille ou entre amis à la découverte des rives de la Haute-Meuse dinantaise. Jusqu'au village d'Anseremme, admirez les villas mosanes, le Rocher Bayard, le pont Saint-Jean, et les superbes contreforts boisés de la vallée.