Pour Tom Leeb, le confinement a été profitable

Confinement profitable pour Tom ! - Un Air de Vacances - 29/06/2020 Humoriste, acteur, chanteur francais né en 1989, Tom Leeb était l'invité "people" d'Un Air de Vacances ce lundi ! Nouveau single "Si tu savais" "Si tu savais" un single sorti tout récemment dans un contexte particulier. Une chanson qui est "née suite à la séparation entre deux de mes amis très proches qui étaient ensemble depuis 10 ans et c'est le confinement qui a causé ça, malheureusement et on était tous bouleversé par le fait de rester enfermé chez nous et eux ça a mal tourné et du coup ca m'a inspiré cette chanson" nous confie Tom Leeb contacté par Stéphane Piedboeuf. "J'ai beaucoup composé pendant le confinement et je me suis dit 'comment rendre ce confinement bénéfique parceque c'est une période qui va compter pour moi. Le fait d'être enfermé chez moi à travailler donc autant mieux donner vie à des choses, des projets, des albums, des singles, .. je suis en train de faire naître toutes ces choses ". Tom Leeb est un artiste complet, musicien, compositeur, humoriste , comédien.... Un album en prévision mais aussi "des tournages, des choses prévues en tant que comédien " précise t il . Un emploi du temps très chargé, ce qui ne l'autorisera pas à consacrer du temps au Concours Eurovision de la Chanson 2021. Pour rappel, c'est lui qui devait représenter la France en cette édition 2020.... annulée pour les raisons que l'on sait ! Concernant les vacances, Tom nous confie qu'il partira dans le sud ouest, entre amis, dans le Bassin d'Arcachon