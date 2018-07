Pour le groupe bruxellois Delta, c'est bientôt le départ pour Montréal.

Delta, le duo bruxellois trousseur de tubes pop aérienne a sort i" A ciel ouvert ", son premier album. Après s’être frotté successivement à l’Ultratop singles avec ‘En visant la lune’, ‘Héréditaire’, ‘Le verre de trop’ et ‘A ciel ouvert’, Delta, les nouveaux chouchous de l’électro pop en français, sortent leur premier album. De l’école brit-pop, ils ont retenu les leçons : des mélodies qui vous poursuivent et des harmonies vocales qui vous prennent par la main. De leurs maîtres anglo-saxons (Coldplay, Oasis), Benoît Leclercq et Julien Joris se sont aussi affranchis, pour lancer Delta en 2016. Après l’anglais au sein de plusieurs formations, le duo multi-instrumentiste bruxellois a glissé naturellement vers le français. Car, au-delà de l’obsession de fabriquer de " bonnes chansons ", il y a ce désir : le joli mot qui dit quelque chose de l’humain. Qui raconte des histoires individuelles, et donc forcément universelles. Quitte à d’emblée " viser la lune ", les radios comme le public ne s’y sont pas trompés. Trois titres classés dans l’Ultratop en 2016 - " En visant la lune ", " Héréditaire " et " Le verre de trop " - vibrent encore dans les oreilles, suivis cette année par " Je tire ", extrait de leur premier album intitulé " A ciel ouvert "

Delta, aussi, comme la différence entre deux valeurs. Comprenez: le fruit de leur travail commun, toujours en duo. L’enregistrement de chaque instrument, la composition de la musique, l’écriture des paroles… sur un coin de table ou dans un studio, parfois avec les copains qui passent par là.

Sortie de leur 6eme single ‘Sens Inverse’ de leur album ‘A ciel ouvert’.

-Les concerts :

18 Août : Festival de Mandrin

26 Août : Fêtes des Solidarites - Namur

8 sept : Festival Openstream - Hotton

https://www.facebook.com/deltaofficiel/

Pour connaître tous les projets de vacances et de travail de votre groupe préféré, écouter l'interview.