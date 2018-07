Pour Benjamin Maréchal, le vélo et les rencontres font bon ménage.

Après un passage sur RTL et Fréquence Wallonie, Benjamin Maréchal cet animateur touche à tout se voit confier sur Vivacité en 2008, l’animation de " C’est vous qui le dites, deux heures de libre expression sur un thème d’actualité, de débat, d’interactivité… une émission qui cartonne chaque matin avec plusieurs milliers d’appels. En septembre 2011, il devient plus que jamais l’homme des matinées sur VivaCité avec la création du 8/9 : de l’info, du rire, des invités, une petite bande de chroniqueurs et Benjamin, en meneur de jeu pour bien commencer la journée.

Pour cette rentrée Vivacité 2018, nous retrouverons Benjamin Maréchal, aux commandes de l’émission " On n’est pas des pigeons ", aussi bien en télé qu’en radio.

Mais en attendant de se replonger dans le travail, cet épicurien teste avec sa petite famille, le vélo électrique à travers la Belgique et la Hollande. Un moyen de locomotion qui force les rencontres, comme Benjamin les aime : en toute simplicité et dans l’imprévu. Pour cet été il laissera un peu de côté sa passion pour les USA, sa musique country et Elvis Presley mais connaissant son goût pour les voyages, ce ne sera que partie remise.

Pour découvrir les projets de notre animateur, écouter son interview.