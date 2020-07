Pour Alec Mansion, le Covid a "renforcé la qualité des rapports humains".

Alec était l'invité people de votre émission Un Air de Vacances ce mardi. Stéphane lui a demandé comment il allait après la période un peu particulière que nous venons de vivre.

"J'ai vécu ça pratiquement comme tous le monde. Quasiment quatre mois chez moi à faire des petits lives sur facebook. C'était sympa parcequ'il y a eut de plus en plus de monde qui suivait et on a fini avec 6000 personnes et ça m'a remis un peu les idées en place, ca m'a permis de revoir un peu mon répertoire et celui des autres aussi parceque j'adore chanter les chansons des autres et aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas un été où le voyage est facile. Moi aujourd'hui je suis plutôt dans un état d'esprit où j'espère les choses vont se débloquer en septembre parceque Stars 80 doit partir en novembre et en décembre pour une très grosse tournée (..) on voit passer sur les réseaux sociaux l'envie des gens de nous retrouver".

"On vit des moments magiques avec le public ".

Un été où Alec sera beaucoup en studio. Donc de nombreux projets en perspectives "je fais pas mal de travail pour d'autres personnes et mon album "Porto Allegre" que j'ai fait au Brésil qui est actuellement "dans le four" parcequ'on fait une version large de l'album, une version plus internationale. Tout ça prend du temps de studio, mais comme j'adore être en studio, c'est un été absolument magique pour moi !"

Alec Mansion adore partager sa passion avec les artistes ! Sa préférence va au travail studio.

"J'aime beaucoup travailler en binôme avec d'autres, seul je m'ennuie très vite. Aujourd'hui je travaille avec des gens, notamment de la région de Liège, avec un artiste formidable (...) il y a des gens qui me fascinent en Belgique et qui sont trop souvent dans l'ombre je trouve. Et c'est un challenge pour moi d'essayer de me mettre autour de la table avec eux et de faire des chansons ensemble".

"Quand on compose on n'a pas de frontières ! C'est juste le contact avec la personne qui est important et aujourd'hui je mise tout sur l'aventure humaine que je peux vivre avec d'autres artistes qui ont envie de faire des choses avec moi. Le Covid a eu ça de bon, on a renforcé la qualité des rapports humains ".

La tournée Stars 80 passera notamment par la Belgique et le rendez-vous est fixé au Spiroudrome à Charleroi le 13 novembre.

