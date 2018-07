Pour Adrien Devyever, les vacances riment avec bricolage.

Adrien Devyver, anime les émissions télé à La RTBF depuis 10 ans. Il s’est lancé en 2008 dans " Les NiouZZ ", magazine adressé aux enfants sur la Deux télé. Par le suite il va coanimer le magazine " Sans chichis " aux côtés de Joëlle Scoriels. Fin 2011, il partagera le plateau de la Une télé avec Maureen Louys pour " The Voice ". Ensuite pendant 3 ans jusqu’en 2016, il va s’essayer à la cuisine sous les conseils de Gérald Watelet dans " Un gars, un chef " sur la Deux. Les années 2014 et 2014, on le retrouve dans l’équipe de Viva For life pour commenter l’événement sur la Deux T-télé et le web.

Il nous fait rire aux côté de Jérôme de Warzée et toute l’équipe, depuis 2015 dans le Grand Cactus. En 2016, voit naître " Vis ta Mine ", émission télé consacrée à la santé. Et enfin depuis 2017, vous retrouvez également ce touche à tout dynamique, aux commandes de " 20H02 ", qui traite de ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et de ce qui est intéressant à découvrir sur internet.

A la rentrée 2018, on le retrouvera tous les dimanches matin à la présentation " Des enfants de chœur " sur notre chaîne.

Le 14 septembre 2018, dans "Le Grand Cactus" sur la Deux télé.

Adrien sera bientôt papa, les vacances pour lui, sont significatives de bricolage pour les préparations et de balades en Belgique, la suite ci-dessous.