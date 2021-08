Plongez au coeur des Grottes de Remouchamps - Un Air de Vacances - 04/08/2021 Notre séquence tourisme en collaboration avec la plateforme 365.Be nous emmène à la découverte des Grottes de Remouchamps Remouchamps, localité située dans la commune d'Aywaille est reputée pour ses grottes formées de deux galeries se visitant à pied et en barque. Elles sont surnommées "La Merveille des Merveille" et sont un des hauts lieux du tourisme en province de Liège. Profitez de la plus longue navigation souterraine au monde accessible aux touristes ! Vous tomberez certainement sous le charme de ce retour en barque sur la rivière qui parcourt l'étage inférieur de la grotte, et ce sur une distance de 700 m. Celle-ci clôture la visite au cours de laquelle vous aurez pu admirer une série de beautés souterraines : des galeries spectaculaires, merveilleusement décorées par la nature, ainsi qu’une salle découverte en 1912, la Cathédrale, haute de 40 m, et qui pourrait contenir aisément un immeuble de douze étages. Visitée depuis 1828, la grotte se révèle aujourd’hui grâce à la magnificence de son éclairage qui a été complètement revu dernièrement. Ouvert tous les jours du 01/02 au 30/11 à partir de 10h (jours fériés inclus - l'heure de fermeture varie selon la saison) Et du 01/12 au 31/01 tous les jours durant les vacances de Noël et de Nouvel An. Détails en compagnie de Ronald Renson Et plus d'info via le site MONDE SAUVAGE