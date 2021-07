Plongez au coeur de la mine à Blegny - Un Air de Vacances - 14/07/2021 Notre choix touristique du jour en collaboration avec la plateforme 365.BE nous emmène du côté de Blegny Reconnu comme patrimoine mondial de l’Unesco, Blegny-Mine vous propose la visite d'une authentique mine de charbon. Descendez dans les galeries souterraines à -30 et -60 mètres via le puits d’origine à la découverte du travail et de la vie quotidienne des "Gueules Noires". Une expérience unique en Belgique ! Deux formules vous sont proposées: 1. La visite de la mine (l'exposition permanente et le biotope du terril inclus). Suivez le circuit complet du charbon depuis son abattage jusqu'à sa vente: descendez tout d'abord par la cage de mine à -30 et -60 mètres, découvrez la taille et les galeries souterraines du charbonnage. Entrez ensuite dans le secret des installations de lavage et de triage, depuis la remontée du charbon jusqu'à son transport. Informations pratiques : le circuit a été adapté pour permettre une visite aisée. La seule difficulté consiste en deux escaliers à descendre. La mine peut se visiter par toute personne d'une taille de minimum 1 mètre. Complétez votre visite par la découverte de l' exposition permanente et par une balade autour du biotope du terril. 2. Le Superprogramme. Profitez du prix attractif du forfait d'une journée comprenant : la visite guidée de la mine (2h), la visite libre de l'exposition permanente (1h), la balade commentée en train touristique miniature à travers le pays de Dalhem-Blegny (50'), la découverte audioguidée du biotope du terril (50') et les attractions du site : plaines de jeux, musée de plein air, parc de détente avec étangs et volières, et si le temps le permet, le mine-golf. Plus de détails en compagnie du directeur, Jacques Crul