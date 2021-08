Plongez au coeur de la chocolaterie Darcis - Un Air de Vacances - 02/08/2021 Notre séquence tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE nous invite à une dégustation... Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité. Direction Verviers à la découverte de la Chocolaterie Darcis et de son Musée du Chocolat. Le Musée du Chocolat Darcis vous plongera au cœur de l'histoire du chocolat, depuis la période Maya jusqu'à nos jours, avant de vous dévoiler les ateliers de production. Vivez n voyage inoubliable au cœur du Chocolat et découvrez l'univers gourmand de Jean-Philippe Darcis ! Présentations en compagnie de Christelle Brien (désolé pour la qualité de la communication !) Et pour en savoir plus c'est via le site Chocolaterie Darcis