Pierre Lizée prend du bon temps à Llorret de Mar

Pierre Lizée était avec nous aujourd'hui depuis Lloret de Mar en Espagne.

En 2016, Pierre Lizée participe à The Voice Belgique (saison 5) et atteint la demi-finale dans l’équipe de Cats on Trees. Célèbre pour son style “so british” et son timbre particulier, Pierre Lizée a repris avec brio “Bitter Sweet Symphony” de The Verve et réalisé un superbe duo avec Alice on the Roof (“Easy Come, Easy Go”).

Après l’émission, il collabore notamment avec Puggy, Alex Germys et Loïc Nottet. Après des mois à peaufiner ses morceaux et son univers, le jeune Modavien (22 ans) dévoile son premier single “Chemical Love” sur l'alchimie de l'amour.

Il profite du soleil et de la plage à Lloret de Mar avant de s'y remettre et de réaliser un premier EP qui lui corresponde. Un prochain single est prévu pour la rentrée.