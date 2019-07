Philippe Geluck : "ne faudrait-il pas diminuer les vols en avion qui polluent l'atmosphère ?"

Philippe Geluck "ne faudrait- il pas diminuer les vols en avions qui polluent l'atmosphère ?" - Un... Artiste belge populaire, auteur de la série de bande dessinée "Le Chat", Philippe Geluck participe également à plusieurs émissions télévisées en tant que chroniqueur ! Mais pour l'instant, c'est de repos qu'il s'agit puisque Philippe Geluck est actuellement en vacances en Italie "On passe des vacances dans un endroit .. introuvable. Il n'y a même pas d'adresse là où l'on est (... ) c'est vous dire qu'on a la paix. Le problème quand on a une maison de vacances, c'est qu'on passe ses vacances toujours au même endroit... Philippe Geluck serait tenté de découvrir d'autres endroits "je me pose une vraie question : est ce qu'il ne faut pas diminuer les voyages et les vols en avion qui polluent l'atmosphère de façon inconsidérée".. Ecoutez Philippe Geluck que Terry Lemmens à joint pour vous dans Un Air de Vacances