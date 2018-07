Philippe Geluck est en Italie avec sa famille

Depuis l'Italie où il prend du bon temps, Philippe Geluck nous parle de ses derniers projets...

Faut-il encore présenter Philippe Geluck ? Papa du Chat, cet artiste est un véritable homme-orchestre : dessinateur, humoriste, comédien mais aussi homme de la radio et de la télévision. Présent partout (9ème art, presse, audiovisuel, langues de chats en chocolat, vêtements pour enfants...), c’est difficile de le rater...

Diplômé de l’INSAS en 1975, il fait carrière dans le théâtre pendant une dizaine d’année tout en dessinant. Le célèbre félin voit le jour le 22 mars 1983, à la demande du journal Le Soir. Depuis, 21 albums du Chat sont parus, 3 tomes de l’Encyclopédie Universelle, 3 Docteurs G, 9 Fils du Chat pour les enfants et 2 recueils de textes et de dessins impolis (“Geluck se lâche” et “Geluck enfonce le clou”)

En 2010, il remonte sur les planches 15 ans après sa dernière prestation avec ”Je vais le dire à ma mère”.

La même année, il lance l’appli “Le Chat” sur laquelle il partage un dessin inédit par jour, des vidéos face caméra et quelques unes de ses humeurs. Il y met fin en 2018 parce que celui lui prend trop de temps et d’énergie.

Tout en s'attelant à l’ouverture du Musée du Chat et du dessin d'humour qui ouvrira ses portes en 2021 à Bruxelles, Philippe Geluck prépare deux livres pour la rentrée : un album best of du chat ("Le Chat pète le feu") et un livre de textes et de dessins impolis ("Geluck pète les plombs").

Toujours très occupé, Philippe Geluck prend rarement congé pour se détendre. Alors quand il est en vacances, c'est repos complet, pas de blague ni de dessin. Mais en cette période de Coupe du Monde historique, il va peut-être faire une exception : il promet un dessin personnalisé à chaque Diable Rouge si la Belgique se retrouve en finale ! Voilà qui devrait encourager notre équipe à donner le meilleur demain soir !