Philippe Geluck "en vacances je ne travaille PAS !"

Philippe Geluck... - Un Air de Vacances - 22/07/2021 Notre invité "people" dans Un Air de Vacances ce jeudi c’est… Philippe Geluck ! Et nous avons contacté Philippe sur son lieu de vacances privilégié, les Apenins, en Italie. "Je suis dans les montagnes, là où je prends mes vacances chaque année depuis 25 ans et là où nous n’étions pas l’année dernière pour des raisons que vous imaginez" précise-t-il. Et cette période de confinenement n’a pas tellement bouleversé notre Philippe national "Moi je suis un confiné de toujours ! Alors c’est peut être pour ça aussi que j’ai fait plusieurs métiers pour ne pas juste être vissé à ma table à dessins du début à la fin de ma vie. Parce que c’est ça la vie d’un dessinateur ! C’est pour ça aussi que j’ai fait du théâtre, de la radio et de la télé, parce que là on est une bande, on s’amuse, on est devant du public et j’ai besoin de l’équilibre des deux !" Les vacances de Philippe "c’est un endroit où je ne travaille pas ! Je baisse complètement la pression, je prends du beau temps, je cuisine, je fais les courses, on boit du vin italien,.." Ecoutez l’intégralité de l’interview qu’il nous accordée