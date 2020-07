Philippe Geluck "Ah bon ! Il y a eu un confinement ? ! "

Philippe Geluck nous parle de son vécu durant le confinement et de ses projets - Un Air de... Notre invité du jour dans "Un Air de Vacances" c'est Philippe Geluck Le confinement .... et les vacances "Ah bon ! Il y a eut une période de confinement ?!" s'étonne malicieusement Philippe contacté par Stéphane Piedboeuf. Plus sérieusement "Moi je fais partie des privilégiés qui ont pu continuer à travailler leur atelier, un travail qui me passionne donc j'ai pas dû m'arrêter. J'habite au-dessus de mon atelier, donc il suffisait que je descende, je n'avais pas à aller dans la rue. J'avais une chance aussi c'est que c'était avec la femme de ma vie, c'est que du bonheur ! Et la seule chose qui m'a manqué, c'est de ne pas voir mes petits-enfants et les enfants". Philippe se prépare pour les vacances ! "Pour certains, le confinement ca a été des vacances ! Il y en a qui ont pu s'arrêter complètement et qui ont une maison à la campagne et qui ont profité de cette mise au vert pour se reposer. Moi j'ai continué à travailler, donc maintenant je mérite des vacances ! La destination privilégiée de Philippe pour ses vacances, c'est l'Italie. Mais cette année "ça va être des vacances en Belgique parceque je suis très méfiant, je ne veux pas risquer quoique ce soit ! Le virus est toujours là. Faut faire gaffe. Donc ça va être des vacances dans le Brabant wallon (...) avec le petits - enfants ! On fait des jeux et je m'amuse comme un fou". Ses petits-enfants l'appellent "Papou" ! "Ca me fait bizarre, quand on m'appelle 'Papou', moi j'ai toujours l'impression d'être un gamin et je suis un grand père. Mais voilà, c'est pas grave. Quand je joue avec eux, je crois que j'ai leur âge mental !" Au niveau projets, Philippe a préparé un nouvel album des aventures du Chat ! A ne pas manquer dès le mois d'octobre ! Et l'exposition prévue à Paris est reportée en 2021 ! On en reparlera