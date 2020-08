Pass pour visiter les musées de Liège

Liège Visit Pass est en vente à l'office du tourisme, il est valable 48 heures, il offre une visite guidée du centre historique de Liège et l'entrée gratuite dans 16 musées. Parmi les musées à découvrir : Le Grand Curtius, la Boverie, le Musée de la Vie wallonne, la Maison de la Sciences, l'Archéoforum,...



Précisions en compagnie de Elise Dereppe

Et plus d'info via le site https://www.visitezliege.be/fr/visit-pass