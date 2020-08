Partez à la découverte des Jardins d'Eau à Annevoie

Decouvrez les Jardins d'Eau à Annevoie - Un Air de Vacances - 04/08/2020 Ces Jardins, où la splendeur et la majesté du style français se mêlent harmonieusement au romantisme anglais et au raffinement italien, ont été conçus pour ne dévoiler leurs richesses que peu à peu, au fur et à mesure de la promenade, et conduire de surprise en surprise au gré de l'extraordinaire variété des contrastes. Jardins d’eau du 18ème siècle : fontaines, cascades, étangs, charmilles, fleurs et potager. Thibault Roland a pris contact avec Nathalie de Changy, directrice du site des jardins d'Annevoie, dans Un air de vacances sur VivaCité.