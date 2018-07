Pablo Andres: le repos avant le nouveau spectacle et la tournée.

Conçu à base de tacos maternels et de frites paternelles, Pablo Andres avait le choix entre 2 pays de naissance. Il choisit la Belgique, ce fut son premier coup de théâtre. Comme si son métissage belgo-mexicain n’était pas assez compliqué, Pablo fait ses études dans l’enseignement belgo-flamand.

Pablo, c'est l'interprète d'une série de personnages, drôles et attachants, à commencer par l'agent Verhaegen mais aussi Jerem Floquet, Martin Luthier Leroy, Mc Furieux, Ramon Culo, ... Ça en fait du monde et comme il sont nombreux, Pablo voit les choses en grand et se lance le pari de remplir Forest National, 6800 personnes étaient présentes.

Dernièrement vous n'avez pas pu rater l'agent Verhaegen, supporter des rouges dans les capsule diffusées sur la Une Tv.

Après un peu de repos, Pablo entamera une tournée 2019 avec son nouveau spectacle intitulé:"Démasqué".

Infos et reservation: https://www.facebook.com/PabloAndresOfficiel/