Orval au fil des siècles

(re) découvrez Orval et son abbaye - Un Air de Vacances - 07/07/2021 La superbe abbaye Notre-Dame d’Orval est un monastère cistercien-trappiste situé à Villers-devant-Orval en Sud Luxembourg Elle a été fondée par les Bénédictins au XIeme siècle. La visite des ruines de l'ancienne Abbaye cistercienne permet de découvrir un site chargé d'histoire et de beauté au fond d'une vallée où jaillit la fontaine Mathilde. Un circuit illustré, le musée aménagé dans les caves du XVIIIème siècle, la pharmacie traditionnelle avec son jardin de plantes médicinales et "Les Communs Abraham" : une exposition sur le savoir-faire brassicole à Orval et l'oeuvre du moine peintre Frère Abraham, complètent la visite. Au Magasin de l'Abbaye: fromage et bière produits au monastère, rayon librairie, articles religieux et autres souvenirs d'Orval. Promenade didactique dans la réserve naturelle d'Orval. A L'Ange Gardien, à 200 mètres de l'Abbaye : dégustation de fromage et bière d'Orval. Détails en compagnie d'Augusta DOLSMA Et pour en savoir plus c'est via le site ORVAL