Nouveau single estival pour Alex Germys - Un Air de Vacances - 29/06/2021 Alex Germys est producteur, auteur, compositeur, manager, DJ et surtout un artiste qui aime créer de la musique sans frontières. Après avoir obtenu un disque d’or pour le titre "Strangers" de Loïc Nottet & Laura Tesoro qu’il a produit, il était temps pour Alex de nous présenter un nouveau morceau. Le nouveau single est issu de la rencontre entre Cordy, Jantine (deux auteurs-compositeurs-interprètes britanniques) et Alex lors d'une session Zoom. Ils ont énormément apprécié travailler ensemble et ont rapidement créé une démo de la chanson en guitare-voix. Alex a alors pris le parti de fusionner divers genres musicaux afin de donner une dimension pop rock à la chanson. Un titre ensoleillé et accrocheur, pile dans l’air du temps ! Alex était l'invité d'Un Air de Vacances ce mardi..