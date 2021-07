Nettoyer la grille du barbecue ! Tout un programme !

Le nettoyage de la grille de barbecue... - Un Air de Vacances - 08/07/2021 L’été rime avec les joies du barbecue, mais chaque médaille a son revers, et dans ce cas-ci, c’est la grille à nettoyer ! Aurore Salsano nous donne donc quelques trucs pour que ça ne se transforme pas en calvaire Les bons vieux remèdes de grand-mère ! Première solution "C’est bête à dire, mais c’est l’huile de bras ! Une brosse de fer ou une éponge, un peu de détergeant et hop ! Cela sera rendu plus facile si vous laissez trempez la grille un peu avant ou si vous le faites rapidement après le bbq. Un petit truc en plus, dans l’hypothèse où votre grille n’est pas complètement carbonisée, vous pouvez aussi la laisser passer une nuit dans le gazon. L’humidité du sol va ramollir la saleté et à condition de la laver dès le matin, ce sera bien plus facile à nettoyer avec une simple éponge et un peu de détergent". Si ce n’est pas suffisant ? "Alors optez pour le bicarbonate de soude, un nettoyant naturel très efficace, ça marche aussi très bien avec de la pierre d’argile (appelée aussi pierre d’argent) et en plus ça vous servira pour plein d’autres choses. Un truc aussi auquel on ne pense pas, si vous avez un petit modèle de bbq, c’est de mettre la grille au lave-vaisselle, elle en ressortira toute propre et brillante". Pas encore convaincu ? "Alors essayez l’aluminium. Placez une feuille côté brillant sur la grille et faites chauffer le barbecue au maximum une petite demi-heure. L’effet sera le même qu’avec un four auto-nettoyant : la graisse brûlée se transformera en poussière qu’il suffira d’enlever avec un chiffon humide" Et si tout ça ne fonctionne pas ? "Si après tout cela votre grille est encore sale, optez pour les grands moyens ! Mélangez un volume d’ammoniaque pour deux volumes d’eau et badigeonnez la grille du mélange. Enroulez votre grille dans du papier essuie-tout et placez-les dans un sac plastique fermé, attendez quelques heures et non seulement les saletés s’enlèveront pour ainsi dire toutes seules, mais en plus votre grille sera bien désinfectée en profondeur". Et pour terminer un petit conseil, badigeonner vos grilles d’huile avant la cuisson, cela les protègera et évitera que la viande ne colle. Une mesure préventive qui devrait aussi vous faciliter la tâche !