Mustii présente son .. Alien ! - Un Air de Vacances - 28/06/2021 Acteur de formation, Thomas Mustin de son vrai nom est auteur, compositeur, chanteur et metteur en scène. Très vite après ses études, il décroche des rôles au théâtre, à la télévision (dans la série " La Trêve ") et au cinéma (dans " Grave ", " Un Petit Boulot ", " L’Echange des Princesses " etc.). En 2017, il obtient un premier rôle en compagnie de Mathilde Seigner dans le téléfilm français " Je Voulais Juste Rentrer Chez Moi ", dans lequel il incarne le tristement célèbre Patrick Dils. En 2019, il est Hamlet au théâtre, sous la direction d’Emmanuel Dekoninck. Cette même année, il reçoit le Magritte du meilleur espoir masculin du cinéma belge. C’est également très rapidement qu’il se fait remarquer pour ses talents de chanteur sous le pseudonyme Mustii et aujourd'hui il nous présente "Alien" le premier single de son futur album, un morceau au travers duquel il tient à rendre hommage à son oncle, à sa vie hors normes . Mustii était notre invité dans Un Air de Vacances ce lundi.. Ecoutez le