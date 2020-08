MUDIA, Musée didactique d'Art à REDU accessible à tous !

Un musée à découvrir en famille - Un Air de Vacances - 05/08/2020 S'amuser au Musée ! Plus de 300 œuvres originales et internationales, depuis les temps gothiques et la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine offrent une vue d’ensemble unique sur la grande histoire de l’art : Véronèse, Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck, etc. 60 applications ludiques et interactives (écrans tactiles, films, jeux, un tableau animé) rendent le parcours vivant et didactique. Une expérience unique pour toute la famille! Détails en compagnie de Tanguy HENRARD contacté ce mercredi par THibault Roland dans votre émission Un Air de Vacances https://www.mudia.be/