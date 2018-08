Mister Cover: une aventure humaine.

Depuis 2002, Mister Cover, le groupe belge spécialisé dans les reprises, propose un voyage dans l’univers du Rock, de la Soul, de la chanson française et de la Pop des années 50 à nos jours.

Le groupe reprend les plus grands succès de formations légendaires telles que les Beatles, U2, Police, Katy Perry, Blues Brothers, Lenny Kravitz, Rolling Stones, Blur, Rihanna, Daft Punk, Queen, White Stripes, Téléphone, Bob Marley, Pink Floyd, Ray Charles, Goldman, Coldplay, Madonna… Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour chaque génération.

Depuis plus de 10 ans, le Band n’a eu de cesse d’enchanter par ses concerts énergiques et festifs un public de plus en plus nombreux. Inlassablement, Mister Cover parcourt les quatre coins du royaume de Belgique et les pays limitrophes.

En quelques années, Mister Cover est devenu l’une des références belges majeures parmi les groupes de reprises et de l’animation populaire de masse au sens noble du terme.

Le groupe a un seul objectif lors de ses concerts : mettre le feu !

-Prochaines dates:

-le 24/8 à Vellereille les Brayeux.

-le 25/8 à Gougnies

-le 26/8 à Beauvechain pour la Rando Cap 48

- Le Beau Vélo de Ravel :Dimanche 16 septembre à Bruxelles.

-Forest national, 26 janvier 2019

Les dates sur : www.mistercover.be

Nicolas Dieu, le chanteur de Mister Cover vous livre le secret pour mettre l'ambiance, dans l'interview ci-dessous.