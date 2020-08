Michel Leeb : "C'est formidable de travailler en Belgique" - Un Air de Vacances - 12/08/2020 Et c'est un grand jour pour Michel Leeb, parce que ce mercredi à 17 H , l'humoriste de 73 ans va sauter en ... parachute pour la première fois de sa vie ! Non pas sans appréhension "C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Sauter d'un avion, c'est pas normal ! " Actuellement en vacances en Province, Michel espère la reprise dès la rentrée prochaine et est un peu aux abois comme l'ensemble du monde du spectacle. "J'espère reprendre la tournée que j'avais commencée avec Pierre Arditi qui s'appelle "Compromis" et on doit refaire une vingtaine de date à partir du 13 septembre. A partir de là je joue une nouvelle pièce avec une actrice formidable qui s'appelle Fanny Cotencon (..) mais ça ce sont des projets et j'espère que tout va se réaliser" 'Pour moi la Belgique c'est une terre d'accueil parce que j'ai vécu en Belgique quand j'étais enfant, à Bruxelles et puis chaque fois que je vais en Belgique comme tous les artistes qui vont travailler chez vous reviennent enchantés, emballés, heureux d'avoir travaillé avec un public surchauffé à chaque fois (...) c'est pas très original que de dire que les Belges sont accueillants, hospitaliers, plein d'humour ! C'est formidable de travailler en Belgique" Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Michel Leeb